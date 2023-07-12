مختص: طبخ "بسر الرطب" صناعة لتصدير "السلوق".. وليست غشاً تجارياً

وأردف: تسمى هذه العملية في بعض دول الخليج العربي بالتبسيل، وتشهد أعمال طبخه داخل المزارع ما يشبه الاحتفالات التي تجتمع فيها أفراد الأسرة الواحدة من ملاك المزارع، مشيراً إلى أن كثيراً من المؤرخين والمهتمين بالنخيل والتمور أكدوا أن صناعة "السلوق" تعد مصدراً اقتصادياً جيداً لمزارعي أشجار النخيل في الأحساء على مدار العام لسهولة تخزينه، واستمرار مستوى جودته عالياً لفترة زمنية طويلة مقارنة بالرطب الذي قد لا يتجاوز أياماً أو أسابيع محدودة، كما أنه لا يتطلب تبريداً لتخزينه