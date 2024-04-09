استعدادًا لصلاة عيد الفطر بالحرمين .. "الشؤون الدينية" تهيئ منظومتها الخدمية والإرشادية والتعبدية‏‎

وقد خصصت الرئاسة مترجمين لترجمة المسائل الشرعية للزائرين والقاصدين بلغات متعددة؛ عبر كبائن إجابة السائلين، أو الهواتف المجانية الموجودة داخل المسجد الحرام، كما تولي اهتمامًا كبيرًا بتوجيه وإرشاد القاصدين من خلال أصحاب الفضيلة العلماء، الذين يلقون الدروس العلمية بالمسجد الحرام، ويُفقهون قاصدي المسجد الحرام في أحكام زكاة الفطر وشتى العلوم الدينية.