استعدادًا لصلاة عيد الفطر بالحرمين .. "الشؤون الدينية" تهيئ منظومتها الخدمية والإرشادية والتعبدية‏‎

حشدت رئاسة الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي منظومة الخِدمات الدينية: التوجيهية والإرشادية والعلمية؛ لإثراء تجربة القاصدين والزائرين في الحرمين الشريفين يوم عيد الفطر المبارك، وتهيئة أجواء تعبدية يحفها الخشوع والسكينة.
يأتي ذلك فيما تتجه أنظار الأمة الإسلامية للمسجد الحرام لمتابعة صلاة وخطبة عيد الفطر المبارك بالمسجد الحرام والتي ستُقام الصلاة غدًا الأربعاء عند الساعة 6:20، وسيلقيها الشيخ الدكتور صالح بن حميد ؛ وصلاة وخطبة عيد الفطر المبارك بالمسجد النبوي الشيخ الدكتور أحمد الحذيفي.
وقال المشرف على شؤون الأئمة والمؤذنين، والتوجيه والإرشاد برئاسة الشؤون الدينية، الشيخ عبدالله الصولي: إن رئاسة الشؤون الدينية في كامل جاهزيتها استعدادًا لاستقبال المصلين لصلاة عيد الفطر المبارك، وذلك من خلال منظومة دينية متكاملة، تعزز الجانب التوعوي وتوجيه الزائرين.
وقد خصصت الرئاسة مترجمين لترجمة المسائل الشرعية للزائرين والقاصدين بلغات متعددة؛ عبر كبائن إجابة السائلين، أو الهواتف المجانية الموجودة داخل المسجد الحرام، كما تولي اهتمامًا كبيرًا بتوجيه وإرشاد القاصدين من خلال أصحاب الفضيلة العلماء، الذين يلقون الدروس العلمية بالمسجد الحرام، ويُفقهون قاصدي المسجد الحرام في أحكام زكاة الفطر وشتى العلوم الدينية.