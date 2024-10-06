البيعة العاشرة لخادم الحرمين.. نمو وتطور وإنجازات لا تنتهي مع قائد تجاوز كل التحديات

وجاءت أبرز إنجازات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على المستوى المحلي، بإصداره قرارات وأوامر ركّز فيها على ترتيب البيت الداخلي للحكم السعودي لضمان انتقالٍ مستقبلي للحكم بكل سلاسةٍ وهدوءٍ، كما جاءت هذه القرارات من خلال عشرات الأوامر الملكية بتنظيم البناء المؤسّسي لإدارة العمل في الدولة بدخول أسماء شابة لمجلس الوزراء، وتأسيس أول مجلسَيْن ؛مجلس الشؤون السياسية والأمنية، ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ودمج وزارتَي التعليم العالي والتربية والتعليم في وزارة واحدة، إضافة إلى فتح ملف الإسكان، من خلال ضخ المليارات لهذا القطاع، ودعم الجمعيات التعاونية والجمعيات المهنية المتخصّصة المرخص لها، ودعم كل الأندية الأدبية، ودعم الأندية الرياضية، والعفو عن السجناء في الحق العام، والتسديد عن المطالبين بحقوق مالية، وصرف راتبين لكل موظفي الدولة، وكذلك كانت الأوضاع الإقليمية والعربية والإسلامية والعالمية هاجساً آخر لخادم الحرمين الشريفين -يحفظه الله- لا يقل في اهتمامه عن الشؤون الداخلية للبلاد، من منطلق دوره كقائدٍ إسلامي وعربي، وحرص معظم قادة دول العالم على الالتقاء به، والتباحث في السياسات التي تتعلق بالوضع في المنطقة العربية والعالم، وكان أولهم الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما؛ وهو ما يؤكّد الثقل السياسي السعودي ودور الملك سلمان في الحفاظ على استقرار المنطقة.