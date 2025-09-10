الهيئة الوطنية للأمن السيبراني تُطلق برنامج "تأهيل خبراء المستقبل في مجال الأمن السيبراني"

وأوضحت الهيئة أن برنامج "تأهيل خبراء المستقبل في مجال الأمن السيبراني"؛ يستهدف الحاصلين على درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (الأمن السيبراني، علوم الحاسب، الحوسبة السحابية، هندسة الحاسب، تقنية المعلومات، هندسة البرمجيات، نظم المعلومات الإدارية، لغات وترجمة، وغيرها)، لإكسابهم المعرفة العلمية والمهارات التطبيقية في مجال رصد ومتابعة وتحليل التهديدات والهجمات السيبرانية على المستوى الوطني، وإدارة الحوادث السيبرانية من خلال التدريب على رأس العمل، وذلك على مدى 24 شهرًا بالتعاون مع الذراع التقني للهيئة، الشركة السعودية لتقنية المعلومات (سايت).