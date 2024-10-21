"هدف" يُطلق مبادرة "لأنكم الأساس" لدعم استقرار المرأة العاملة وذوي الإعاقة

أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، إطلاق مبادرة "لأنكم الأساس"، التي تأتي ضمن إستراتيجياته لتعزيز استقرار الفئات المستهدفة في سوق العمل، خاصة المرأة العاملة، والأفراد من ذوي الإعاقة. وتهدف هذه المبادرة إلى تقليل تكاليف التنقل وتعزيز الاستمرارية الوظيفية من خلال منتج "وصول".
يُعد منتج "وصول" من الأدوات المهمة لتمكين المرأة، والعاملين من ذوي الإعاقة، حيث يسهم في تخفيف الأعباء المالية المرتبطة بالمواصلات، مما يسهم في استقرارهم الوظيفي ويعزّز قدرتهم على الاستمرار في العمل دون القلق بشأن تكاليف النقل اليومية.
كما يساعد هذا الدعم على تقليص التحديات التي تواجههم في الوصول إلى مقار عملهم، سواء في المدن أو في المناطق النائية، مما يزيد من فرص استمراريتهم في سوق العمل.
وأوضح "هدف" أن المبادرة تهدف إلى تحقيق توازن أفضل بين الحياة المهنية والشخصية للمرأة العاملة، بما يدعم استقرارها الوظيفي ويساعدها على التوفيق بين متطلبات العمل والحياة.
تأتي هذه الجهود في إطار التزام الصندوق بتوفير حلول عملية لتحسين بيئة العمل للفئات المستهدفة، وتعزيز استمراريتهم في سوق العمل بمزيدٍ من الثقة والاستقرار.