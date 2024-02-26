15 مقيمًا في قبضة "قوات الأمن والحماية" بتبوك لاستغلالهم الرواسب دون ترخيص

وأوضحت القوات أنه تم ضبط (10) معدات تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، يعمل عليها (4) مقيمين من الجنسية الباكستانية و(3) مقيمين من الجنسية الهندية ومقيمان من الجنسية البنجلاديشية ومقيم من الجنسية المصرية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه.