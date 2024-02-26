15 مقيمًا في قبضة "قوات الأمن والحماية" بتبوك لاستغلالهم الرواسب دون ترخيص

ضبطت القوات الخاصة للأمن والحماية 5 مقيمين مخالفين لنظام البيئة لاستغلالهم الرواسب دون ترخيص بمنطقة تبوك.
وأوضحت القوات أنه تم ضبط 9 معدات تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، يعمل عليها 5 مقيمين من الجنسية المصرية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.
وفي واقعة أخرى ضبطت القوات الخاصة للأمن والحماية (10) مقيمين مخالفين لنظام البيئة لاستغلالهم الرواسب دون ترخيص بمنطقة تبوك.
وأوضحت القوات أنه تم ضبط (10) معدات تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، يعمل عليها (4) مقيمين من الجنسية الباكستانية و(3) مقيمين من الجنسية الهندية ومقيمان من الجنسية البنجلاديشية ومقيم من الجنسية المصرية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه.
وحثّت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.