"أبو طالب": العالم اجتمع على أرض المملكة لتنسيق الجهود ضد مقاومة مضادات الميكروبات

ويرصد "أبو طالب" ما يتوقع أن ينجزه المؤتمر، ويقول: "والحقيقة أن أهم ما يميّز المؤتمر الذي تقوده المملكة هذا العام، أنه يمثّل منصة شاملة لتعزيز التعاون العالمي، من أجل اتخاذ إجراءات ملموسة ضد مقاومة مضادات الميكروبات، حيث يهدف المؤتمر إلى تكامل النتائج بين كافة الجهات الصحية الدولية المختصة؛ مثل المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية، وأجهزة الأمم المتحدة ذات العلاقة، ومنتديات مجموعة العشرين، من أجل تحويل القرارات إلى خطوات قابلة للتنفيذ، كما يعزز المؤتمر آليات الحوار بين العلماء وصانعي السياسات، من أجل تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من تحقيق نُهجِ الصحة الواحدة، عبر قطاعات صحة الإنسان والحيوان، والزراعة، والبيئة".