"هطولات وبرديات وعواصف".. مناطق غرب المملكة تحت وطأة الاضطراب الجوي

لا تزال آخر نواتج المُحاكاة الحاسوبية تُشير إلى توقعات بتأثر أجزاءٍ واسعة من غرب المملكة ساعات ما بعد الظهر والمساء من هذا اليوم الأحد؛ وذلك باضطرابات جوية تترافق بهطول أمطار مُتوسطة إلى غزيرة يصحبها حدوث العواصف الرعدية وتساقط البَرَديات، مما قد يؤدي إلى جريان للأودية والشعاب، إضافة إلى ارتفاع منسوب المياه في الطرقات.