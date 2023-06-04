"هطولات وبرديات وعواصف".. مناطق غرب المملكة تحت وطأة الاضطراب الجوي

لا تزال آخر نواتج المُحاكاة الحاسوبية تُشير إلى توقعات بتأثر أجزاءٍ واسعة من غرب المملكة ساعات ما بعد الظهر والمساء من هذا اليوم الأحد؛ وذلك باضطرابات جوية تترافق بهطول أمطار مُتوسطة إلى غزيرة يصحبها حدوث العواصف الرعدية وتساقط البَرَديات، مما قد يؤدي إلى جريان للأودية والشعاب، إضافة إلى ارتفاع منسوب المياه في الطرقات.
وتشمل فرص الأمطار شرق جازان ومُرتفعات عسير والباحة وشرق مكة المكرّمة بما فيها الطائف، وتمتد لأنحاء عِدّة من المدينة المنوّرة وتبوك، وفق موقع "طقس العرب".
وتمتد السُحب الرُكامية على نحو مُتفرق من مناطق: الجوف وحائل والقصيم والحدود الشمالية، وتترافق بهطول أمطار مُتوسطة في أغلبها وقد يصاحب السُحب الرعدية نشاط في الرياح الهابطة المثيرة للموجات الغبارية المؤقتة.