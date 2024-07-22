"السديس" يلتقي طلاب العلم بالمسجد الحرام ويحثهم على تعزيز منهج الوسطية ونبذ الغلو

وأكد رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، خلال لقائه اليوم ؛ في مكتبه برئاسة الشؤون الدينية؛ مع مسؤولي الدروس العلمية، وعدد من طلاب العلم في المسجد الحرام، ضمن اللقاءات الإثرائية مع مسؤولي الإدارات الدينية وطلاب العلم بالمسجد الحرام.. على ضرورة تعزيز مستوى الوعي الديني والمعرفي لديهم، بما يحقق الوسطية والاعتدال، والدعوة باللين والحكمة، والموعظة الحسنة، وبلغات متعددة، واستثمار التقانة والرقمنة، والاتصالات الحديثة، والتطبيقات الذكية، والذكاء الاصطناعي. ‏