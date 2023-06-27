استشاري طب نفسي: أبعدوا الأطفال عن مشاهد ذبح الأضاحي.. وتجنبوا تداول المقاطع

وأردف الاستشاري: بعض الآباء وبعفوية وحسن نية قد يصطحب أبناءه الصغار لمشاهدة ذبح الأضحية، ولكنهم يجهلون التبعات المترتبة على حالة الأطفال عندما يشاهدون الذبح بأعينهم، فبعضهم قد لا يتحمل مشهد خروج الدماء عند انفصال الرأس، وهذا ما يجعلهم يتخيلون ذلك المشهد بشكل مستمر وربما أكثر عند النوم ليلاً.