في العاصمة المقدسة.. "التجارة" تغلق مستودعًا مخالفًا لتخزين الإطارات التالفة

وتصل العقوبات وفقًا للنظام إلى السجن ثلاثة أعوام، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال، أو بالعقوبتين معًا، وإبعاد العمالة المخالفة، والتشهير بالمخالفين بعد صدور أحكام قضائية نافذة من المحاكم المختصة.