مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر ينقذ حياة مراجع توقف قلبه بسبب انسداد كلي للشريان النازل

وقال د. الشهري أن المراجع أسعف إلى المستشفى، بعد أن داهمته آلام حادة في الصدر والظهر، مع صعوبة في التنفس وشعور مفاجئ بالدوار والإرهاق، وأظهرت نتائج فحوصات تخطيط القلب وتحليل الانزيمات، وجود جلطة قلبية حادة، واتخذ الفريق الطبي الإجراءات اللازمة، وتعامل مع الحالة بتكثيف العلاج عبر الأدوية المضادة للتخثر ومميعات الدم، وأثناء نقله إلى مختبر القسطرة توقف قلبه، فنقل على وجه السرعة إلى غرفة الإنعاش القلبي الرئوي، وتم إنعاشه بالصدمات الكهربائية، فعاد القلب للنبض مجدداً، جرى نقله مجدداً إلى القسطرة القلبية، التي أظهرت وجود انسداد كامل في الشريان الأيسر النازل والشريان الخلفي مع تضيق في الشريان الأيسر الرئيسي، وجرى فتح كامل للشرايين مع تركيب دعامات دوائية، وإعادة التروية الدموية بصورة طبيعية، فاستعاد القلب ولله الحمد عافيته، وتم نقل المراجع للعناية المركزة، حيث وضع تحت المراقبة لمدة "72"ساعة، ومن ثم خرج بحالة صحية جيدة.