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لن تعرف حقيقتها إلا بالسقوط فيها.. شاهد حفر ومستنقعات تملأ "واحة جدة" وتهدد قاطنيه
أضرت بالمركبات وسط استياء كبير من السكان والمرتادين.. ومطالبات بسرعة إصلاحها
طالب سكان حي الواحة بجدة، الجهات المختصة، بسرعة التحرك لإصلاح الحفر والكسور المنتشرة بامتداد الطرق الداخلية للحي، والتي أضرت بالمركبات ومرتادي المكان، وسط تحولها إلى مستنقعات مائية يصعب معرفة حقيقتها إلا بعد السقوط فيها.
وعمد البعض إلى وضع بعض المخلفات داخل تلك الشقوق والكسور؛ لتنبيه أصحاب المركبات من خطرها، وسط استياء كبير من السكان ومرتادي المكان من الوضع الراهن.
وكانت "سبق" قد طرحت في أوقات سابقة عدداً من المواقع المشابهة في أرجاء من الحي تم التفاعل والتعامل معها لاحقاً من قبل "الأمانة".