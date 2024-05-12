بمشاركة وحدات من القوات المسلحة السعودية.. انطلاق تمرين الأسد المتأهب في الأردن

انطلقت في الأردن، اليوم، فعاليات تمرين "الأسد المتأهب 2024" بمشاركة السعودية ضمن 33 دولة، ويستمر حتى 23 مايو.
ويأتي التمرين ضمن التمارين العسكرية المشتركة التي تنفذها دول متحالفة ضد تهديدات العصر المستجدة والعابرة للحدود.
ويهدف التمرين الذي يستمر 12 يومًا إلى تعزيز قدرات القوات المسلحة والجيوش المشاركة على العمل معًا في مواجهة التحديات والأخطار المحتملة، إلى جانب تقوية الروابط وتبادل المعرفة والخبرات العسكرية بين القوات المشاركة.
وتُشارك وحدات من القوات المسلحة في التمرين، حيث أكد رئيس هيئة تدريب وتطوير القوات المسلحة اللواء الركن عادل البلوي أن التمرين يهدف إلى تبادل الخبرات، والتدريب على تخطيط وتنفيذ العمليات المشتركة، وعمليات الدفاع الجوي الصاروخي، إلى جانب تنفيذ عمليات مكافحة الإرهاب، وعمليات الأمن البحري لمواجهة التهديدات الإقليمية.
وأشار إلى أن التمرين يستهدف تدريب القوات المشاركة على تنفيذ عمليات أمن الحدود، وتطوير قدرات الوحدات العسكرية لمواجهة وإدارة الأزمات.
وبيّن اللواء الركن عادل البلوي أن القوات المشاركة في التمرين ستُنفذ تدريبات ميدانية لتعزيز مفهوم العمل المشترك، تضمنت عمليات الاستهداف المشترك، والدفاع الجوي الصاروخي، وعمليات مكافحة الإرهاب في المناطق المأهولة، إضافة إلى عمليات تحرير الرهائن، وعمليات الدفاع والهجوم بالآليات والدبابات، والعمليات السيبرانية، وعمليات المعلومات والاتصالات الإستراتيجية.
يُذكر أن القوات المسلحة ممثلة في رئاسة هيئة الأركان العامة وقيادة القوات المشتركة وأفرع القوات المسلحة (البرية والجوية والبحرية والدفاع الجوي)، تشارك في تمرين "الأسد المتأهب 2024" بقوات فعلية وضباط مخططين وضباط مراقبين.