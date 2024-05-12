بمشاركة وحدات من القوات المسلحة السعودية.. انطلاق تمرين الأسد المتأهب في الأردن

وتُشارك وحدات من القوات المسلحة في التمرين، حيث أكد رئيس هيئة تدريب وتطوير القوات المسلحة اللواء الركن عادل البلوي أن التمرين يهدف إلى تبادل الخبرات، والتدريب على تخطيط وتنفيذ العمليات المشتركة، وعمليات الدفاع الجوي الصاروخي، إلى جانب تنفيذ عمليات مكافحة الإرهاب، وعمليات الأمن البحري لمواجهة التهديدات الإقليمية.