"تعليم جدة" يعتمد توقيت الدوام في اليوم الدراسي بجميع مدارس المحافظة

أعلنت الإدارة العامة للتعليم في مدينة جدة، اعتماد التوقيت لمواعيد اليوم الدراسي الصباحي والمسائي في جميع مدارس المحافظة، وذلك مع بداية الفصل الدراسي الأول.
وتفصيلاً، اعتمد تعليم جدة تطبيق توقيت الدوام في جميع المدارس التابعة لـتعليم جدة مع بداية الفصل الدراسي الأول على النحو التالي:
يبدأ الاصطفاف الصباحي الساعة 6:45 صباحاً، فيما تكون بداية الحصة الأولى الساعة (السابعة) صباحاً، فيما سيكون موعد الحصة الأولى للمدارس المسائية للمدارس الابتدائية والطفولة المبكرة عند الساعة 12:35، بينما المدارس المتوسطة والثانوية المسائية موعد الحصة الأولى عند الساعة الواحدة ظهراً، ويتزامن اعتماد تطبيق الدوام في المدارس التابعة لتعليم جدة انطلاق الفصل الدراسي الأول.