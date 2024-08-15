"تعليم جدة" يعتمد توقيت الدوام في اليوم الدراسي بجميع مدارس المحافظة

يبدأ الاصطفاف الصباحي الساعة 6:45 صباحاً، فيما تكون بداية الحصة الأولى الساعة (السابعة) صباحاً، فيما سيكون موعد الحصة الأولى للمدارس المسائية للمدارس الابتدائية والطفولة المبكرة عند الساعة 12:35، بينما المدارس المتوسطة والثانوية المسائية موعد الحصة الأولى عند الساعة الواحدة ظهراً، ويتزامن اعتماد تطبيق الدوام في المدارس التابعة لتعليم جدة انطلاق الفصل الدراسي الأول.