استشاري ينصح الحجاج المصابين بالسكري بضرورة عدم كسر النظام الصحي المتبع

وأضاف: مرض السكري عادة ما يكون مصحوباً بتلف الأعصاب أو ما يُعرف باسم الاعتلال العصبي أو قصور الدورة الدموية، وهو ما يتسبب في عدم شعور المريض بالجروح الصغيرة، التي قد تنجم عند المشي حافي القدمين، أو قد يتم شعور بها في وقت متأخر جداً.