"بيرنيز" و"إنترناشونال بروبرتي ميديا" توقعان مذكرة تفاهم لإطلاق جوائز عقارية خاصة بِالمملكة العربية السعودية

وفي هذا السياق، قال محمد الحمود: تأتي مذكرة التفاهم اليوم مع "إنترناشونال بروبرتي ميديا" ضمن حرصنا في "بيرنيز" على تطوير خدماتنا، ورفع مستوى القدرة التنافسية التي توفر أفضل الخدمات الاتصالية والإعلامية للسوق العقاري في المنطقة. واليوم تبرز المملكة العربية السعودية من خلال استضافتها أكبر معرض عقاري عالمي، كمركز اقتصادي كبير على خارطة الاقتصاد الدولي من خلال توفير بنية مستدامة لتطوير القطاع العقاري الذي يعتبر ركيزة أساسية في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030.