"روشتة التنافسية".. "العمودي" يقدم نصائح لتعزيز قدرات الشركات الصغيرة والمتوسطة

وقدم طرقًا عملية لتعزيز قدرات الشركات والمشاريع التنافسية، منها الاستثمار في الابتكار والبحث والتطوير لتطوير منتجات وخدمات جديدة وفريدة من نوعها، والتركيز على تحسين جودة المنتجات والخدمات، وتعزيز كفاءة العمليات واستخدام الأساليب الحديثة لتحسين كفاءة العمليات وخفض التكاليف، والعمل على تطوير الموارد والقدرات البشرية من خلال الاستثمار في التدريب وتطوير المهارات والمعارف، وبناء علاقات قوية مع العملاء والتركيز على فهم احتياجاتهم وتلبية توقعاتهم، ومراقبة أداء المنافسين وتطوير الاستراتيجيات للتقدم عليهم، فضلاً عن توظيف التكنولوجيا والاستفادة منها لتحسين العمليات وزيادة الإنتاجية.