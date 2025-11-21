أمير حائل: أكد أهمية التوازن بين الحلم والخبرة في منتدى مسك العالمي

شدد أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز آل سعود، على أهمية استثمار الشباب للحراك الوطني الكبير الذي تعيشه المملكة، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تمثل فرصة استثنائية لصناعة الأثر، وركيزة لبناء مستقبل مشرق.
وأوضح سموه أن على الشباب أن يقفوا في نقطة التقاء بين الحلم والواقع، والتجديد والخبرة، ليتمكنوا من قراءة الفرص والتعامل معها بوعي وطموح، بما يحقق لهم التميز ويجعلهم قدوة في رسم معالم المستقبل.
وأشار سموه إلى أن الواقع اليوم يشهد تحولات متسارعة ذات مسارين تصاعديين وتنازليين، تتحكم فيها التشكيلات الاجتماعية والاقتصادية، ما يتطلب من الشباب وعيًا في قراءة هذه المتغيرات والتفاعل معها إيجابًا لصناعة نتائج فعّالة في مختلف المجالات.
جاءت تصريحات أمير منطقة حائل خلال الجلسة الحوارية التي حملت عنوان "إبداع ينبت من أرضنا"، ضمن فعاليات منتدى مسك العالمي 2025، الذي انعقد في الرياض خلال الفترة من 19 إلى 20 نوفمبر الجاري.
جاء ذلك ردًّا على سؤال الإعلامية السعودية فاطمة فهد، التي طرحت تساؤلًا حول كيفية استفادة الشباب من الطموح العالي وسرعة التنفيذ التي أحدثتها رؤية السعودية 2030، وقدّمت من خلالها نموذجًا عالميًّا يُحتذى به في التخطيط والتنفيذ.