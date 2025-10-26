محليات

القيادة تهنئ كاثرين كونولي بفوزها في انتخابات الرئاسة الإيرلندية

الملك وولي العهد عبّرا عن تمنياتهما لإيرلندا بالمزيد من التقدم والازدهار
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لفخامة السيدة كاثرين كونولي بمناسبة فوزها في الانتخابات الرئاسية بجمهورية إيرلندا.

وأعرب الملك المفدى في برقيته عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات لفخامتها بالتوفيق والسداد، ولشعب إيرلندا الصديق بدوام التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية مماثلة هنأ فيها السيدة كونولي على فوزها، متمنيًا لها التوفيق في مهامها الجديدة، وللشعب الإيرلندي الصديق مزيدًا من التقدم والرقي.

