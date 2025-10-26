القيادة تهنئ كاثرين كونولي بفوزها في انتخابات الرئاسة الإيرلندية

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية مماثلة هنأ فيها السيدة كونولي على فوزها، متمنيًا لها التوفيق في مهامها الجديدة، وللشعب الإيرلندي الصديق مزيدًا من التقدم والرقي.