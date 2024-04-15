مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالسويدي ينجح في علاج عقم استمر 15 عاماً لأربعينية

وأوضح أ.د.الهذال بأن العملية استغرقت ساعتين ، تم فيها عمل مسح مجهري دقيق لأنسجة الخصية، حيث تم العثور على حيوانات منوية مكتملة، وسحبها ومن ثم تجميدها استعداداً لمرحلة التلقيح المجهري للزوجة ، التي تم تحضيرها لسحب البويضات في نفس التوقيت مع الدكتورة نوف الأسمري استشارية علاج أمراض العقم والمساعدة على الإنجاب .