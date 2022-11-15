نقاد فنيون: "ذاكرة الموسيقى السعودية" علامة مهمة لصون حياتنا الاجتماعية

وأضاف: تعد هيئة الإذاعة والتلفزيون أحد أهم المصادر التي أَنتجت المحتوى الموسيقي والغنائي السعودي منذ خمسينيات القرن الماضي، وتوقيع هذه الاتفاقية يبعث على التفاؤل في تسارع الجهود نحو حفظ تراثنا الفنيّ، واستكمال مسيرة العمل لتوثيقه، وتأسيس مكتبة موسيقية وغنائية تليق بتجربتنا الناجحة التي لعبت دوراً كبيراً في رسم صورتنا الذهنية أمام الآخرين بمستوى لائق جداً.