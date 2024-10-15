ضبط مقيم و3 مواطنين لمخالفتهم نظام البيئة خلال 3 عمليات منفصلة
ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مقيمًا ومواطنًا في المدينة المنورة ومواطنًا في عسير، كما ضبطت القوة الخاصة لأمن الطرق مواطنًا في الجوف، وذلك بسبب ارتكابهم مخالفات لنظام البيئة، في ثلاث وقائع منفصلة.
تفصيلًا، ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مقيمًا من الجنسية الهندية ومواطنًا مخالفين لنظام البيئة، لاستغلالهما الرواسب في منطقة المدينة المنورة، وأوضحت القوات أنه تم ضبط معدتين تستخدمان في نهل الرمال وتجريف التربة، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهما.
كما ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، بحوزته (7) أمتار مكعبة من الحطب المحلي المستخدم في أنشطة تجارية في منطقة عسير.
وضبطت القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة الجوف مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، بحوزته حطب محلي معروض للبيع، واتخذت بحقه الإجراءات النظامية، وتم تسليم المضبوطات لجهة الاختصاص، وأوضحت القوات أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة، موكدةً أن عقوبة استخدام الحطب والفحم المحليين في الأنشطة التجارية غرامة تصل إلى (32,000) ﷼ لكل متر مكعب، وعقوبة نقل وبيع وتخزين الحطب والفحم المحليين غرامة تصل إلى (16,000) ﷼ لكل متر مكعب.
ويأتي ذلك في إطار متابعة وزارة الداخلية لنشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات، وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر عن هذا النشاط عبر مختلف المنصات.
وحث الأمن العام على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(996) و(999) في بقية مناطق المملكة.