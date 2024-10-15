ضبط مقيم و3 مواطنين لمخالفتهم نظام البيئة خلال 3 عمليات منفصلة

وضبطت القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة الجوف مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، بحوزته حطب محلي معروض للبيع، واتخذت بحقه الإجراءات النظامية، وتم تسليم المضبوطات لجهة الاختصاص، وأوضحت القوات أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة، موكدةً أن عقوبة استخدام الحطب والفحم المحليين في الأنشطة التجارية غرامة تصل إلى (32,000) ﷼ لكل متر مكعب، وعقوبة نقل وبيع وتخزين الحطب والفحم المحليين غرامة تصل إلى (16,000) ﷼ لكل متر مكعب.