زراعة عسير تُغلق 53 حظيرة مخالفة وتُزيل 11 في سوق المواشي بأبها.. و"سبق" ترصد ميدانيًا

في حملة رقابية مكثفة على أسواق النفع العام، أغلق فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير اليوم (الأربعاء) 53 حظيرة مخالفة، وأزال 11 حظيرة عشوائية في سوق المواشي بأبها، وذلك بمشاركة لجنة التوطين وعدد من الجهات الأمنية.
وأوضحت زراعة عسير أن الحملة استهدفت ضبط المخالفات داخل السوق وإزالة الحظائر العشوائية التي تُسبب تشوهات بصرية، إضافة إلى التعامل مع العمالة المخالفة، وإغلاق الحظائر غير المرخصة عبر منصة "نماء".
وشارك في الحملة عدد من الجهات الحكومية، من بينها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وأمانة منطقة عسير، والمديرية العامة للجوازات، وإدارة السجون والإبعاد، ووزارة التجارة، والأمن الوقائي، حيث عملت الفرق الميدانية بتنسيق مشترك لضمان فاعلية الرقابة وتحقيق أهداف الحملة.
وبيّنت الوزارة أن الحملة شملت 280 حظيرة مبيت و60 حظيرة عرض، وتم خلالها رصد مخالفات متنوعة شملت عدم وجود تراخيص نظامية وتشغيل عمالة غير نظامية.
وأكد فرع الوزارة في عسير استمرار تنفيذ الحملات الرقابية في مختلف المواقع التي تقع تحت إشرافه حتى تحقيق الامتثال الكامل للأنظمة واللوائح الخاصة بأسواق النفع العام، مشيدًا بتعاون الجهات الحكومية المشاركة وما بذلته من جهود أسهمت في تحسين جودة الخدمات وحماية صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.
يُذكر أن صحيفة "سبق" شاركت ميدانيًا في تغطية الحملة، ورصدت حجم الجهود الميدانية والمهمة الوطنية التي نفذتها بيئة عسير بمشاركة الجهات المدنية والأمنية، في أكبر حملة من نوعها في هذا المجال بالمنطقة.