"الجضعي" يلتقي عددًا من الرؤساء التنفيذيين لشركات الأغذية

استعرض الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام بن سعد الجضعي، مع عدد من الرؤساء التنفيذيين لشركات الأغذية في مقر "الهيئة" بالرياض مؤخرًا، مبادرات الهيئة لتعزيز وتنمية استثمارها، وأبرز الخطط والمشاريع التي تعمل عليها، إضافة إلى أبرز المؤشرات والبيانات في هذا المجال، وذلك ضمن لقاءاتها مع القطاع الخاص الهادفة إلى تعزيز التواصل والشفافية والشراكة.
كما استعرض انخفاض متوسط المدة الفعلية لخدمات أذونات الاستيراد والتصدير من (27) يوم عمل في عام 2021م إلى (7) أيام عمل في العام 2022م، وارتفاع عدد المنشآت الحاصلة على تقييم (A+) و(A)، وانخفاض عدد المنشآت غير المرخصة، وتطوير إجراءات تسجيل المكملات الغذائية.
وأشار إلى انخفاض عدد المتطلبات الفنية لتقييم المنتج من (37) سابقًا إلى (9) حاليًا، وارتفاع نسبة التزام المنشآت الخاضعة لرقابة الهيئة، والالتزام بمتطلبات النقل والتخزين والمنتجات الملتزمة بالمواصفات.
وتعمل الهيئة على عددٍ من المبادرات الهادفة إلى تعزيز وتنمية الاستثمار ومن ضمنها، مبادرة دعم المنشآت المحلية بمنحها شهادة حلال، وخطة الاعتراف المتبادل بشهادات الحلال للمنتجات المحلية المصدرة، ومبادرة الالتزام الطوعي لشركات الأغذية لخفض السكر والملح والدهون، بالإضافة إلى مبادراتها في الغذاء الصحي، التي جرى استعراضها من خلال وضع معايير للأغذية لتكون أكثر صحية.
يُذكر أن الهيئة اعتمدت مؤخرًا، اللائحة الفنية "SFDA.FD 5015" لمتطلبات الأغذية المعبأة ذات القيمة الغذائية العالية"، وتهدف هذه المبادرة إلى إعادة تصنيع المنتجات الغذائية لتكون أكثر صحية وفقًا لمعايير علمية، وتسويق منتجات شركات الأغذية من خلال السماح بوضع ادعاء "عالي القيمة الغذائية" على المنتجات الغذائية في حال الالتزام بمتطلبات اللائحة.