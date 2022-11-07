"الجضعي" يلتقي عددًا من الرؤساء التنفيذيين لشركات الأغذية

استعرض الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام بن سعد الجضعي، مع عدد من الرؤساء التنفيذيين لشركات الأغذية في مقر "الهيئة" بالرياض مؤخرًا، مبادرات الهيئة لتعزيز وتنمية استثمارها، وأبرز الخطط والمشاريع التي تعمل عليها، إضافة إلى أبرز المؤشرات والبيانات في هذا المجال، وذلك ضمن لقاءاتها مع القطاع الخاص الهادفة إلى تعزيز التواصل والشفافية والشراكة.