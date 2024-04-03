بعد تضرره.. أمير عسير يوجّه بإنشاء غرفة عمليات لمتابعة وضع سد "غالبة" بتنومة

وقال المهندس أحمد آل مجثل مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بعسير لـ "سبق" تم الوقوف على السد منذ بداية الحالة المطرية واستدعاء فرق التشغيل والصيانة وفريق الشؤون الهندسية بالوزارة للشخوص على الموقع وتم بالفعل مع إعداد التقارير الفنية اللازمة عن حالة السد ومباشرة أعمال الصيانة الطارئة فورًا لمعالجة الجزء المتضرر من السد كما يتم العمل حاليًا لبدء تنفيذ مشروع الترميم الكامل لسد غالبة الذي تم ترسيته من قِبل وزارة البيئة والمياه والزراعة.