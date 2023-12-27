"فهد بن سلطان" يبارك صدارة "تبوك" للتحول الرقمي الحكومي

بارك أميرُ تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، اليوم الأربعاء، حصولَ إمارة المنطقة على المركز الأول بين إمارات المناطق، في قياس التحول الرقمي الحكومي للعام الثاني على التوالي.
جاء ذلك خلال لقاء أمير منطقة تبوك، في مكتبه بالإمارة، اليوم الأربعاء، وكيل الإمارة محمد بن عبدالله الحقباني، ووكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية ناصر بن أحمد الخريصي، وفريق العمل بالإدارة العامة لتقنية المعلومات بالإمارة، بمناسبة حصول إمارة المنطقة على المركز الأول بين إمارات المناطق في قياس التحول الرقمي الحكومي لهذا العام 2023.
وأعرب أمير تبوك، في مستهلّ اللقاء، عن سعادته وفخره بهم، وبما تحقّق من إنجاز، مهنئًا الجميع، قائلًا: إن هذا الإنجاز يعدّ فخرًا للإمارة والعاملين فيها.
وأضاف: أن التحول الرقمي والتوسع في التقنية أمر ضروري للحياة في القطاع الخاص والعام، داعيًا الجميعَ إلى مواصلة المسيرة في التقدم وتحقيق الإنجازات التي تسهم في خدمة المواطنين وتسريع معاملاتهم.
كما أعرب الأمير فهد بن سلطان عن شكره وتقديره لوكيل الإمارة محمد الحقباني، ووكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية ناصر الخريصي، وجميع فريق العمل بإدارة تقنية المعلومات؛ على ما يبذلونه من جهود للوصول بالخدمات التقنية بإمارة المنطقة لأفضل المستويات، والحصول على الاستحقاقات والاعتمادات في هذا المجال.
ونوّه أمير منطقة تبوك إلى التطور التقني الذي تشهده جميع القطاعات الحكومية، والذي ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030م، في ظلّ الدعم السخي وغير المحدود من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين سمو الأمير محمد بن سلمان، حفظهما الله، وبمتابعة من وزير الداخلية.
من جهته أعرب "الحقباني" عن خالص شكره وتقديره لأمير تبوك، على دعمه اللامحدود ومتابعته المستمرّة؛ مما أسهم في حصول إمارة المنطقة على العديد من المنجزات على المستويات كافة.