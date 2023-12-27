"فهد بن سلطان" يبارك صدارة "تبوك" للتحول الرقمي الحكومي

جاء ذلك خلال لقاء أمير منطقة تبوك، في مكتبه بالإمارة، اليوم الأربعاء، وكيل الإمارة محمد بن عبدالله الحقباني، ووكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية ناصر بن أحمد الخريصي، وفريق العمل بالإدارة العامة لتقنية المعلومات بالإمارة، بمناسبة حصول إمارة المنطقة على المركز الأول بين إمارات المناطق في قياس التحول الرقمي الحكومي لهذا العام 2023.