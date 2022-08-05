فاجعة بالنمسا وتفاصيل.. قطار يُصرع سعودياً وطفله وأعجوبة تنجي الأم وصغيراها

وقال حسين بن سعيد الحسنية وهو ابن عم الفقيد لـ"سبق": "كان الفقيد قبل مغرب الأربعاء الماضي وزوجته وأبناؤه (11 سنة و 4 سنوات وابنته 8 سنوات) في منطقة سانت يوهان جنوب غرب النمسا للسياحة والتي تبعد قرابة 4 - 5 ساعات عن العاصمة، وبسبب ازدحام مروري علقت سيارتهم في سكة قطار وأغلقت عليهم السكة في نفس الوقت الذي صادف قدوم القطار، فاستطاعت الزوجة والابن الأكبر والابنة الخروج من السيارة والنجاة بأنفسهم، أما الأب فتأخر لإخراج ابنه الأصغر من المقعد الخلفي والذي لم يمهله القدر حتى يخرج بابنه فاصطدم القطار بسيارة أمامه ثم بسيارته أمام الأم وأبنائها، فتوفي الابن على الفور ونقل الأب للمستشفى بإصابات خطِرة توفي بعدها".