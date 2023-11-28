النائب العام يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة فوز الرياض باستضافة معرض إكسبو 2030

وفي التفاصيل، أكد النائب العام أن المملكة في هذا العهد تشهد تطورًا متناميًا في كل الأصعدة وحضورًا لافتًا في الميادين كافة، ومحطة تجذب إليها الأنظار بتبوئها مكانة عالية بين الدول بفضل الله سبحانه ثم بالجهود الحثيثة، التي يقوم بها قائد نهضتها سمو ولي العهد، حيث أثمرت مساعيه - حفظه الله - بتحقيق الأصوات في الترشيح للفوز، وتمكنت المملكة من النجاح بحق في استضافة معرض إكسبو 2030 بمدينة الرياض، والذي يهدف إلى إيجاد حلول للتحديات الأساسية التي يواجهها العالم، وتعزيز التعاون الدولي في مجالات الاستدامة والفرص والابتكارات التكنولوجية وتبادل العلم والثقافة والتراث.