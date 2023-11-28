النائب العام يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة فوز الرياض باستضافة معرض إكسبو 2030

رفع النائب العام عضو هيئة كبار العلماء الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله - بمناسبة فوز المملكة باستضافة معرض إكسبو 2030 بمدينة الرياض.
وفي التفاصيل، أكد النائب العام أن المملكة في هذا العهد تشهد تطورًا متناميًا في كل الأصعدة وحضورًا لافتًا في الميادين كافة، ومحطة تجذب إليها الأنظار بتبوئها مكانة عالية بين الدول بفضل الله سبحانه ثم بالجهود الحثيثة، التي يقوم بها قائد نهضتها سمو ولي العهد، حيث أثمرت مساعيه - حفظه الله - بتحقيق الأصوات في الترشيح للفوز، وتمكنت المملكة من النجاح بحق في استضافة معرض إكسبو 2030 بمدينة الرياض، والذي يهدف إلى إيجاد حلول للتحديات الأساسية التي يواجهها العالم، وتعزيز التعاون الدولي في مجالات الاستدامة والفرص والابتكارات التكنولوجية وتبادل العلم والثقافة والتراث.
وأشاد بدور القيادة الرشيدة في تطوير البنية التحتية لمدينة الرياض والاستثمار الأمثل فيها، كما عنيت بتطوير الأنظمة الأمنية التقنية واتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان الأمن والسلامة خلال فترة المعرض، وتوفير جميع الخدمات التي يحتاج إليها مرتادو المعرض، إضافة إلى التركيز على جعل المعرض مستدامًا بشكل كامل، من خلال استخدام مصادر الطاقة المتجددة وتطبيق ممارسات الاستدامة في جميع جوانب التنظيم والتشغيل.
واختتم حديثه بالشكر الدائم لله عز وجل على تحقيق مستهدفات دولتنا المباركة، وبالدعاء لولاة أمرنا بدوام التوفيق والسداد وأن يديم على وطننا الأمن والأمان والازدهار في ظل قيادتنا الرشيدة.