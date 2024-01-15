حريق محطة الوقود بتبوك.. وفاةٌ و8 إصابات وصوتٌ مدوٍّ وفي الخلفية إغلاق لمدة عام للترميم

وبحسب مقاطع الفيديو المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي؛ يظهر أن بداية الحريق كانت انفجارًا كبيرًا من خزان الوقود الأرضي؛ فتطايرت بعده الخرسانة في كل مكان، تَبِعَه اشتعال النيران في الخزان.