الأسرع نمواً في العالم.. السياحة السعودية تعزّز حضورها الدولي بالمشاركة في سوق السفر العالمي بمدينة لندن بحضور أكثر من 75 شريكاً

تستعد المملكة العربية السعودية؛ الوجهة السياحية الأسرع نمواً في العالم؛ للمشاركة من جديد في معرض سوق السفر العالمي، الذي ينطلق في مدينة لندن في المدة من 6 - 9 نوفمبر الجاري، بمشاركة أكثر من 75 شريكاً يمثّل أهم الوجهات السياحية، مثل: العلا والدرعية والسودة وجدة التاريخية، وعدد من الوزارات والهيئات، بحضور يجمع أهم سلاسل الفنادق العالمية، وشركات الطيران، وشركات السفر والسياحة، ومنظّمي الرحلات السياحية، إضافة إلى عدد من شركاء منصة "نُسك"، بزيادة تعادل 48% مقارنة بالمشاركة السابقة.