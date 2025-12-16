مركز الحياة الفطرية يطوّر منظومة التشغيل والحوكمة في محميتي الثقوب الزرقاء ورأس حاطبة

وأشار المركز إلى أن محميتي الثقوب الزرقاء ورأس حاطبة تُعدّان من أبرز المواقع البحرية الفريدة في المملكة، لما تضمانه من شعاب مرجانية عميقة وموائل طبيعية تسهم في استقرار النظم البيئية للبحر الأحمر، مؤكدًا أن تطوير منظومتي التشغيل والحوكمة يمثُل خطوة محورية نحو تعزيز إدارة المحميات البحرية وفق أفضل الممارسات الدولية، وتحقيق الاستدامة البيئية، وصون التنوع الأحيائي.