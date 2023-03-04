الهيئة الملكية لمحافظة العلا تعلن عن تصاميم "قرية المعتدل للفروسية"

أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، عن تصاميم "قرية المعتدل للفروسية"، الهادفة إلى جعل العلا وجهة عالمية لرياضات الفروسية.
يأتي ذلك ضمن استراتيجية الهيئة الرامية إلى تطوير قطاع الفروسية في العلا؛ حيث صدر هذا الإعلان على هامش بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين للقدرة والتحمل 2023.
وستضم "قرية المعتدل للفروسية" التي تبلغ مساحتها 2.850 كيلومترًا مربعًا، جميع عناصر رياضات الفروسية، ومن ذلك: (مضمار رئيسي لسباقات الفروسية، وآخر لسباقات القدرة والتحمل، وملعب عشبي، وآخر رملي لرياضة البولو، إضافة إلى ساحتين مخصصتين للإحماء والاحتفالات، كذلك مجمّعين للإسطبلات تستوعب أكثر من 740 حصانًا، إضافة إلى عدد من المرافق للزوار).
وستساهم قرية الفروسية في جعل العلا وجهة عالمية في تنظيم واستضافة رياضة الفروسية، ووجهة للفرسان لممارسة رياضاتهم المفضلة وسط البيئة الطبيعية الثقافية للعلا.
وتعليقًا على ذلك، قال المدير التنفيذي لقطاع الرياضة في الهيئة الملكية لمحافظة العلا زياد السحيباني: ستكون "قرية المعتدل للفروسية" وجهة مثالية لاستقطاب هواة عالم الخيول والفروسية، وأنشطة الفروسية المختلفة؛ مضيفًا أن القرية ستسهم في تحقيق العديد من أهداف رؤية العلا المتماشية مع رؤية المملكة 2030.
وأضاف: ستجذب "قرية المعتدل للفروسية" المهتمين بتجارب الفروسية، بما يتماشى مع الأنشطة السياحة ومبادئ الاستدامة المعتمدة في العلا.
وأشار إلى أن تصاميم القرية ستتماشى مع البيئة الطبيعية في العلا؛ موضحًا أن القرية ستوفر إمكانات متعددة لتطوير وجهة متكاملة وجاذبة مخصصة لأنشطة الفروسية.
ويجري تطوير المخطط الرئيسي لـ"قرية المعتدل للفروسية" من قِبَل شركة "آيكوم" الأمريكية المتخصصة في مجال البنية التحتية؛ وذلك بالتعاون بين الهيئة الملكية لمحافظة العلا، والاتحاد السعودي للفروسية.
وستساهم القرية في خلق روافد اقتصادية يتم تدعيمها من خلال شراكات بين الهيئة الملكية لمحافظة العلا، وعدد من المنظمات والشركات المتخصصة في المجال، ومن ذلك الرابطة الفرنسية للتدريب على السباقات (AFASEC).
وستعمل القرية على تدريب أبناء وبنات الوطن في العلا في مجالات قطاع الفروسية.. علاوة على ذلك، ستسهم الشراكة مع نادي بولو سان تروبيه، على تعزيز تجربة رياضة الفروسية وتقديم الدعم الفني لرياضة البولو.