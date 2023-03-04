الهيئة الملكية لمحافظة العلا تعلن عن تصاميم "قرية المعتدل للفروسية"

وستضم "قرية المعتدل للفروسية" التي تبلغ مساحتها 2.850 كيلومترًا مربعًا، جميع عناصر رياضات الفروسية، ومن ذلك: (مضمار رئيسي لسباقات الفروسية، وآخر لسباقات القدرة والتحمل، وملعب عشبي، وآخر رملي لرياضة البولو، إضافة إلى ساحتين مخصصتين للإحماء والاحتفالات، كذلك مجمّعين للإسطبلات تستوعب أكثر من 740 حصانًا، إضافة إلى عدد من المرافق للزوار).