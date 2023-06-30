"الحصيني": يوم 8 صفر القادم أول أيام نجم سهيل

أكد الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية، الدكتور عبدالعزيز الحصيني، أن يوم 8 صفر 1445هـ الذي يوافق 24 أغسطس 2023م هو أول أيام سهيل.
وأضاف: "النجم الأول من سهيل من فصل الصيف في الغالب يتحسن الجو في الليل وأحيانًا يأتي فيه حر أشد مما قبله نهارًا".
وتابع موضحًا أن "النجم الثاني" من سهيل بدايته 21 صفر 1445هـ، الموافق 6 سبتمبر؛ وهي بداية فصل الخريف حسابيًا عند العرب، والوسم سيكون في أول ربيع الآخر 1445هـ، الموافق 16 أكتوبر، بينما ستكون المربعانية في 23 جمادى الأولى 1445هـ، الموافق 7 ديسمبر 2023م.