محليات

"الحصيني": يوم 8 صفر القادم أول أيام نجم سهيل

قال: يتحسن الجو في الليل وأحيانًا يأتي فيه حر أشد مما قبله نهارًا
عبدالعزيز الحصيني
عبدالعزيز الحصيني

أكد الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية، الدكتور عبدالعزيز الحصيني، أن يوم 8 صفر 1445هـ الذي يوافق 24 أغسطس 2023م هو أول أيام سهيل.

وأضاف: "النجم الأول من سهيل من فصل الصيف في الغالب يتحسن الجو في الليل وأحيانًا يأتي فيه حر أشد مما قبله نهارًا".

‏وتابع موضحًا أن "النجم الثاني" من سهيل بدايته 21 صفر 1445هـ، الموافق 6 سبتمبر؛ وهي بداية فصل الخريف حسابيًا عند العرب، والوسم سيكون في أول ربيع الآخر 1445هـ، الموافق 16 أكتوبر، بينما ستكون المربعانية في 23 جمادى الأولى 1445هـ، الموافق 7 ديسمبر 2023م.

الأرصاد
نجم سهيل
عبدالعزيز الحصيني

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