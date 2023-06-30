"الحصيني": يوم 8 صفر القادم أول أيام نجم سهيل

‏وتابع موضحًا أن "النجم الثاني" من سهيل بدايته 21 صفر 1445هـ، الموافق 6 سبتمبر؛ وهي بداية فصل الخريف حسابيًا عند العرب، والوسم سيكون في أول ربيع الآخر 1445هـ، الموافق 16 أكتوبر، بينما ستكون المربعانية في 23 جمادى الأولى 1445هـ، الموافق 7 ديسمبر 2023م.