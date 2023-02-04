9 طلاب وطالبات من موهوبي تعليم الرياض يتأهلون إلى "آيسف" 2023

ونجح الموهوب عبدالله الغزيوي في تحقيق المركز الثاني في الأولمبياد، وفاز بالمركز الرابع الموهوب يزن الفليح، والموهوب عبدالمحسن المنصور، والموهوبة فجر الخليفي، فيما حققت الموهوبة ماريا الغامدي المركز الخامس، في حين حقق كل من الموهوب محمد الشهيل والموهوب يوسف الصبان والموهوبة جوري التركي والموهوبة طيف الحدمي المركز السادس.