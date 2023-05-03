حكم قضائي نهائي يلغي مطالبة مستثمر للأمانة بتعويضه 130 مليون ريال ويلزم اثنين بدفع 163 مليونًا

وأوضح المدير العام للشؤون القانونية بالأمانة خالد بن محمد شافعي أن المرافعات والقضايا التي باشرتها الأمانة خلال العام الماضي متعلقة بعقود استثمارية وعقود مشاريع، وقضايا أراضٍ وممتلكات عامة وغير ذلك، كما شملت عددًا من القطاعات؛ ومنها (الاستثمار - المشاريع - التعمير).