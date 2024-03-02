نيابةً عن ولي العهد.. "الخريجي" يشارك في منتدى أنطاليا الدبلوماسي الثالث

نيابةً عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، شارك نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، في منتدى أنطاليا الدبلوماسي الثالث، الذي افتتحه الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية، يوم أمس الجمعة، بحضور رؤساء دول وحكومات ووزراء من أكثر من 100 دولة.