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نيابةً عن ولي العهد.. "الخريجي" يشارك في منتدى أنطاليا الدبلوماسي الثالث

يناقش التحديات الراهنة وسبل تعزيز التعاون متعدد الأطراف لإيجاد الحلول
نيابةً عن ولي العهد.. "الخريجي" يشارك في منتدى أنطاليا الدبلوماسي الثالث

نيابةً عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، شارك نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، في منتدى أنطاليا الدبلوماسي الثالث، الذي افتتحه الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية، يوم أمس الجمعة، بحضور رؤساء دول وحكومات ووزراء من أكثر من 100 دولة.

وينعقد المنتدى تحت شعار "إبراز الدبلوماسية في منع الأزمات"؛ حيث يناقش التحديات الراهنة وسبل تعزيز التعاون المتعدد الأطراف لإيجاد الحلول اللازمة بما يسهم في دعم الأمن والسلم الدولييْن، ويحقق التنمية المستدامة للدول والشعوب.

تركيا
الرئيس التركي
رجب طيب أردوغان
نائب وزير الخارجية
وليد بن عبدالكريم الخريجي
التنمية المستدامة
منتدى أنطاليا الدبلوماسي

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