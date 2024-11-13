"واعي" تختتم برنامجين لتأهيل 70 شابًّا وفتاة من المقبلين على الزواج بالرياض

اختتمت جمعية "واعي" تنفيذ برنامجين بمدينة الرياض، بحضور 70 شابًّا وفتاة، ضمن برنامج تأهيل المقبلين والمقبلات على الزواج الذي يتم تنفيذه في كافة مناطق المملكة، تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وبدعم من وقف الملك عبدالله بن عبدالعزيز لوالديه.
وأوضح المدير التنفيذي للجمعية عبدالعزيز الرويغ، أن هذا البرنامج يأتي إيمانًا من الجمعية بأهمية الدور المؤثر لجمعيات التنمية الأسرية في نشر الوعي لدى الأسرة؛ كونها المؤسسة الاجتماعية الأولى واللبنة الأساسية التي يُبنى عليها مستقبل الوطن.
وأشاد "الرويغ" بالاهتمام الذي تجده الجمعيات من وزارة الموارد البشرية والشؤون الاجتماعية لتنفيذ مثل هذه البرامج الاجتماعية، كما أشاد بالدعم السخي المقدم من وقف الملك عبدالله بن عبدالعزيز لوالديه، (ضمن منظومة مؤسسة الملك عبدالله الإنسانية ودعمها لبرنامج تأهيل المقبلين والمقبلات على الزواج).
وخصصت الجمعية عددًا من برامجها لرفع الوعي المجتمعي لدى الأسرة، لتساهم في التنمية المجتمعية لتحقيق رؤية وتطلعات القيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظهما الله.