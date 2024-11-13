"واعي" تختتم برنامجين لتأهيل 70 شابًّا وفتاة من المقبلين على الزواج بالرياض

اختتمت جمعية "واعي" تنفيذ برنامجين بمدينة الرياض، بحضور 70 شابًّا وفتاة، ضمن برنامج تأهيل المقبلين والمقبلات على الزواج الذي يتم تنفيذه في كافة مناطق المملكة، تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وبدعم من وقف الملك عبدالله بن عبدالعزيز لوالديه.