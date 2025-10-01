الأهالي يثمّنون تجاوب "المياه" ويشكرون "سبق" على نقل معاناتهم

في استجابة سريعة بعد نشر معاناتهم عبر "سبق"، وصلت صباح اليوم الأربعاء 1 أكتوبر 2025 صهاريج السقيا إلى المستفيدين من أهالي مركز المغزالية التابع لمحافظة الرين، وذلك بعد انقطاع للمياه استمر نحو شهرين كاملين.
وأعرب الأهالي عن شكرهم للشركة الوطنية للمياه على تجاوبها ومعالجة الأزمة، مؤكدين أن عودة الخدمة أسهمت في تخفيف معاناتهم اليومية مع نقص المياه.
وقال عدد من سكان المركز: “نشكر الشركة الوطنية للمياه على إعادة الخدمة، كما نوجّه شكرنا لصحيفة سبق التي تبنّت معاناتنا ونشرت تفاصيلها بتاريخ 28 سبتمبر 2025، ما أسهم في إيصال صوتنا وتسريع الحل”.
ويأتي تجاوب الشركة ضمن جهودها المستمرة لرفع مستوى الخدمة وضمان انتظامها في القرى والمراكز، بما ينسجم مع مستهدفات تحسين جودة الحياة.