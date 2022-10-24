بعد مطالباتهم المتكرّرة للبلدية.. أهالي قرى بمنجد هروب ينهون أعمال السفلتة ذاتياً

وقال الأهالي إنهم في المرة الأولى عندما قاموا بسفلتة بعض منها على حسابهم الخاص طالبوا بلدية المحافظة بعمل أسفلت بجودة عالية في عددٍ من المواقع، من ضمنها طريق الضحى وتفريعاته والمدرجة وتفريعها للمنازل والثاهر والعشارق والسيالة والمدرجة العليا وغيرها من الطرق، لكن مطالباتهم لم تنتهِ بحل لمعاناتهم بشكل جذري.