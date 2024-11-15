"زان ومراسي البحرية".. واجهتان سياحيتان جديدتان بجازان في عقدين استثماريين

برعاية وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل، وقعت أمانة منطقة جازان، أمس، عقدين استثماريين جديدين مع شركتين متخصصتين، وذلك على هامش في معرض سيتي سكيب العالمي 2024، الذي ستضيفه المملكة للعام الثاني على التوالي بمدينة الرياض.