"زان ومراسي البحرية".. واجهتان سياحيتان جديدتان بجازان في عقدين استثماريين

برعاية وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل، وقعت أمانة منطقة جازان، أمس، عقدين استثماريين جديدين مع شركتين متخصصتين، وذلك على هامش في معرض سيتي سكيب العالمي 2024، الذي ستضيفه المملكة للعام الثاني على التوالي بمدينة الرياض.
وتضمّن العقدان إنشاء واجهتين سياحيتين جديدتين هما "واجهة زان" و"واجهة مراسي"، في خطوة تأتي ضمن جهود أمانة منطقة جازان لتعزيز القطاع السياحي والاستثماري في المنطقة، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 التي تسعى إلى تطوير البنية التحتية وزيادة فرص الاستثمار في مختلف المجالات.
وتعد "واجهة زان" أول مشروع استثماري سياحي متميز في المنطقة لمدة 50 عاماً يهدف إلى تعزيز مكانك جازان كوجهة سياحية استثمارية متميزة.