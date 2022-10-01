أمير جازان يدشن المنتدى الدولي لاستدامة القهوة السعودية

تصوير: سالم عريبي
دشن أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، اليوم السبت، افتتاح "المنتدى الدولي لاستدامة القهوة السعودية" بفندق جراند ميلينيوم بمدينة جازان.
تنظم المنتدى وزارةُ الثقافة تزامنًا مع اليوم العالمي للقهوة، بمشاركة عدد من المختصين في مختلف المجالات الثقافية والاقتصادية.
وتجول أمير جازان، في المعرض المصاحب مطلعًا على مشاركة العديد من الإدارات والمؤسسات، ودورها في تعزيز مكانة القهوة السعودية.
وألقى كلمة في افتتاح المنتدى، أكد خلالها أهميته في تسليط الضوء على القهوة السعودية والاستدامة في قيمتها، والحديث حول آليات تطوير صناعة القهوة.
وأعرب الأمير محمد بن ناصر، عن شكره لوزارة الثقافة لتنظيم الملتقى في المنطقة، ولجهودها في تعزيز مكانة القهوة السعودية كمنتج ثقافي من خلال إطلاقه لعام القهوة السعودية 2022؛ متمنيًا التوفيق للمشاركين في المنتدى.