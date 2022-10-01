أمير جازان يدشن المنتدى الدولي لاستدامة القهوة السعودية

وأعرب الأمير محمد بن ناصر، عن شكره لوزارة الثقافة لتنظيم الملتقى في المنطقة، ولجهودها في تعزيز مكانة القهوة السعودية كمنتج ثقافي من خلال إطلاقه لعام القهوة السعودية 2022؛ متمنيًا التوفيق للمشاركين في المنتدى.