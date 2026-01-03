السعودية ترحب بطلب العليمي وتعقد مؤتمراً جنوبياً شاملاً في الرياض

استجابة لطلب فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد العليمي، المتضمن عقد مؤتمر شامل في مدينة الرياض يجمع كافة المكونات الجنوبية على طاولة الحوار لبحث الحلول العادلة للقضية الجنوبية، أعلنت وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ترحيبها بعقد هذا المؤتمر.

وأوضحت الوزارة أن هذا الموقف يأتي انطلاقًا من المضامين الواردة في بيان وزارة الخارجية بتاريخ 30 ديسمبر 2025م بشأن القضية الجنوبية، والتي أكدت فيها أن القضية الجنوبية عادلة ولها أبعادها التاريخية والاجتماعية، وأن السبيل الوحيد لمعالجتها هو عبر الحوار ضمن الحل السياسي الشامل في اليمن.

وأكدت وزارة الخارجية أن هذه الدعوة تأتي امتدادًا للعلاقة الوثيقة بين المملكة والجمهورية اليمنية الشقيقة، وما تتطلبه المصالح المشتركة في ظل الظروف الراهنة، واستمرارًا لجهود المملكة في دعم وتعزيز أمن اليمن واستقراره، وتوفير الأجواء المناسبة للحوار بين جميع الأطراف.

ودعت المملكة العربية السعودية كافة المكونات الجنوبية إلى المشاركة الفعالة في المؤتمر المزمع عقده في الرياض، بهدف إيجاد تصور شامل للحلول العادلة للقضية الجنوبية، وبما يلبي تطلعات الجنوبيين المشروعة.