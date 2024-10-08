محليات

تطبيق يتحكم في أجهزتكم.. "حماية المستهلك" تحذّر من طرق احتيالية تستغل اسمها

أكّدت أنها "لا تمتلك تطبيقاً في الوقت الحالي وقنواتها الرسمية فقط حساباتنا الموثّقة"
تطبيق يتحكم في أجهزتكم.. "حماية المستهلك" تحذّر من طرق احتيالية تستغل اسمها
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حذّرت جمعية حماية المستهلك من الطرق الحالية الاحتيالية التي تستغل اسمها، منبهةً من تطبيق هدفه التحكم في أجهزة المستخدمين عن بُعد.

وأوضحت الجمعية، أن المحتالين يُطالبون المستخدمين بتنزيل تطبيقٍ يظهر في متجر التطبيقات عبر كتابة عبارة "حماية المستهلك"، وهو تطبيقٌ معروفٌ عند التقنيين يُستخدَم للدخول إلى أجهزة أخرى عند تحميله، والهدف منه الدخول والتحكم في أجهزتكم عن بُعد.

وأضافت: "عليه، فإننا نحذّر منه -التطبيق- ونود التأكيد أن الجمعية لا تمتلك تطبيقاً في الوقت الحالي، وقنواتنا الرسمية هي فقط حساباتنا الموثّقة على وسائل التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني الخاص بالجمعية".

جمعية حماية المستهلك
حماية المستهلك

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