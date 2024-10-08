تطبيق يتحكم في أجهزتكم.. "حماية المستهلك" تحذّر من طرق احتيالية تستغل اسمها

وأوضحت الجمعية، أن المحتالين يُطالبون المستخدمين بتنزيل تطبيقٍ يظهر في متجر التطبيقات عبر كتابة عبارة "حماية المستهلك"، وهو تطبيقٌ معروفٌ عند التقنيين يُستخدَم للدخول إلى أجهزة أخرى عند تحميله، والهدف منه الدخول والتحكم في أجهزتكم عن بُعد.