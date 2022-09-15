"العجمي": المملكة تسعى لتحقيق تطلعاتها في الريادة العالمية من خلال الاقتصاد القائم على البيانات والذكاء الاصطناعي

أكد الخبير وأستاذ الإعلام الرقمي الدكتور فهيد بن سالم العجمي، أن رؤية 2030 ترتكز على جعل المملكة في مصاف الدول العظمى التي تواكب التطور العالمي، وتهتم الرؤية بجعل المملكة مستشرفة لكل جديد ومنتظمة في نواحي التطور العالمي من تكنولوجيا وأفكار ومعارف، وهذا خيرُ دليلٍ على استباق رؤية المملكة 2030 لعهدها وعملها الكبير على نقل المملكة نقلةً نوعية لمستقبلٍ زاهر.
وأضاف الدكتور العجمي أنه وفي هذا السياق وتحت رعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"؛ انطلقت أعمال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في نسختها الثانية، تحت شعار "الذكاء الاصطناعي لخير البشرية"، والتي يوليها مهندس الرؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رعاية خاصة؛ لأهمية مواكبة الأحداث العالمية في هذا المجال الذي يعتبر من أهم المجالات في الحاضر والمستقبل.
وتابع: تؤكّد رعاية سمو ولي العهد للقمة العالمية للذكاء الاصطناعي في نسختها الثانية، حرص سموه على الاستفادة من هذا القطاع الحيوي؛ لتحقيق التنمية للمملكة العربية السعودية، وأن تكون المملكة نموذجًا عالميًّا رائدًا في بناء اقتصادات المعرفة لخدمة الأجيال الحاضرة والقادمة.
وأشار العجمي إلى أن الذكاء الصناعي مستقبل البشرية وحاضرها؛ حيث أصبح العالم قرية صغيرة محكومة بالتقنية والذكاء العالي في أغلب نشاطاتها، وهذا العلم بانتظاره الكثير من التطور؛ حيث سيعمل على نقلة نوعية في شتى المجالات، ابتداءً بالمجال الصحي؛ حيث سيحصل على اهتمامٍ خاص، وسيتم تطويره لتوفير حياة صحية مليئة بالرخاء، كما أن الذكاء الاصطناعي سيغير مفاهيم الصناعة والاقتصاد والنقل والتعليم والاستثمار تغييرًا جذريًّا كبيرًا.
ونوه إلى أن مشروع "ذا لاين" أحد أهم الأدلة على اهتمام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بالذكاء الاصطناعي؛ حيث يمثل هدية من سمو ولي العهد للبشرية في كيفية تخطيط المدن إلى الـ150 سنة القادمة، وكيفية تطويع المملكة حلول الذكاء الاصطناعي والبيانات لبناء المجتمعات المستدامة.
وأبان أن أرامكو السعودية تعتز بأن تكون أحد الداعمين الرئيسين للقمة، وتعلن فيها مشروعًا إستراتيجيًّا جديدًا باسم "الممر العالمي للذكاء الاصطناعي"، ليقوم بأربعة أدوار رئيسة هي: تأسيس مركز تميّز لتطوير حلول الذكاء الاصطناعي لأرامكو السعودية والجهات المهتمة في المملكة بهذه التقنية ذات الآفاق الهائلة، وتعزيز جهود تطوير منظومة الملكية الفكرية عالية التأثير المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وتسويق منتجات الملكية الفكرية تجاريًّا.
وفي ختام كلمته أكد الدكتور العجمي أن المملكة تسعى من خلال هذه القمة التي تنظمها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، إلى تحقيق تطلعاتها في الريادة العالمية من خلال الاقتصاد القائم على البيانات والذكاء الاصطناعي، وتأكيد أهمية التعاون الدولي من أجل استخدام الذكاء الاصطناعي لخير البشرية، وذلك في إطار رؤية المملكة 2030 وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. تسعى المملكة من خلال هذه القمة التي تنظمها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، إلى تحقيق تطلعاتها في الريادة العالمية من خلال الاقتصاد القائم على البيانات والذكاء الاصطناعي، وتأكيد أهمية التعاون الدولي من أجل استخدام الذكاء الاصطناعي لخير البشرية، وذلك في إطار رؤية المملكة 2030، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.