ضبط 29,644 قرصًا خاضعًا للتداول و192 كجم قات .. 6 متورطين في قبضة الجهات الأمنية

وتدعو الجهات الأمنية المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي معلومات تتصل بجرائم تهريب أو ترويج المخدرات عبر الأرقام 911 في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و999 في بقية المناطق، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات 995، أو البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، مؤكدة معالجة البلاغات بسرية تامة ودون أدنى مسؤولية على المبلّغ.