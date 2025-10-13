ضبط 29,644 قرصًا خاضعًا للتداول و192 كجم قات .. 6 متورطين في قبضة الجهات الأمنية

في عمليات متزامنة تبرز التنسيق بين الجهات الأمنية، أحبطت الفرق الميدانية محاولات ترويج وتهريب لكميات من الأقراص الخاضعة لتنظيم التداول الطبي ونبات القات، وأسفرت الجهود عن ضبط ستة متورطين وكميات معتبرة في ثلاث مناطق.
ففي محافظة الطائف قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على ثلاثة مقيمين من الجنسية اليمنية لترويجهم 14,538 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.
وفي منطقة جازان أحبطت دوريات الأفواج الأمنية بمحافظة الدائر تهريب 106 كيلو جرامات من نبات القات المخدر، وجرى تسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
كما قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان على مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية لتهريبهما 15,106 أقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي، واستُكملت الإجراءات النظامية الأولية بحقهما وتم تسليمهما والمضبوطات لجهة الاختصاص.
وفي منطقة الباحة قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيم من الجنسية الباكستانية لترويجه 86 كيلو جرامًا من نبات القات المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.
وتدعو الجهات الأمنية المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي معلومات تتصل بجرائم تهريب أو ترويج المخدرات عبر الأرقام 911 في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و999 في بقية المناطق، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات 995، أو البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، مؤكدة معالجة البلاغات بسرية تامة ودون أدنى مسؤولية على المبلّغ.