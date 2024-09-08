"زين السعودية" توقع مذكرة تفاهم مع "وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية" لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة

وتعليقا على هذه الاتفاقية علقت نائبة الرئيس التنفيذية للموارد البشرية الأستاذة لولوه بنت سعد النويصر: "يتخطى دورنا في زين السعودية تطوير قطاع الاتصالات والخدمات الرقمية إلى تمكين الإبداع والابتكار للطاقات الوطنية الشابة على مستوى المملكة ككل. وهذا ينبع من إيماننا بأن لكل فرد قدراته وطاقاته الخاصة، وواجبنا كقادة سعوديين العمل على تنميتها واستثمارها بالشكل الملائم وذلك بالتوازي مع استراتيجيتنا لدعم التنوع والشمولية في بيئة العمل وفي المجتمع بشكل عام، حيث أطلقنا مبادراتنا في هذا المجال منذ العام 2018 وبدأناها مع مبادرة We Able. وسنستمر في زين السعودية العمل على استقطاب الطاقات الوطنية من الأشخاص ذوي الإعاقة وتدريبهم وتطويرهم ومدهم بالمهارات العلمية والمهنية اللازمة لتقديم مسار مهني لهم من خلال توفير الفرص الوظيفية التي تتلاءم مع كفاءاتهم. ليس هذا وحسب، فنحن لا نحتكر هذه المواهب، بل نعمل على صقلها ومن ثم إطلاقها ليكون لها دورا فاعلا في تنمية المجتمع".