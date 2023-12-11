وفقًا لـ"رؤية 2030".. أمير الجوف يدشّن ملتقى "جهود المملكة في حقوق الإنسان"

وأكّد "فيصل بن نواف"، أن المملكة منذ تأسيسها تولي حقوق الإنسان أهمية خاصة، سيرًا على منهج الدين الإسلامي، الذي حفظ كرامة الإنسان وحقوقه، مشيرًا إلى أن القيادة الرشيدة -أيدها الله- تحرص كل الحرص على أن يحظى كل مَن يعيش على أرض المملكة بكامل الحقوق وفي شتى المجالات، وعززت ذلك بالتشريعات، على مستوى القضاء، والعدالة الجنائية، والصحة، والتعليم، والعمل، والثقافة، وحقوق المرأة والطفل، وغيرها من الأنظمة ذات العلاقة المباشرة بضمان تمتع الجميع بحقوقه، مشيدًا بالملتقى، وأهميته للتعريف بالجهود المبذولة، وتقديم كل ما يخدم المواطن والمقيم.