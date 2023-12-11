وفقًا لـ"رؤية 2030".. أمير الجوف يدشّن ملتقى "جهود المملكة في حقوق الإنسان"

دشّن أمير منطقة الجوف فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، في مكتبه اليوم، ملتقى "جهود المملكة الداخلية والخارجية في مجال حقوق الإنسان وفقا لرؤية المملكة 2030" الذي أطلقه فرع هيئة حقوق الإنسان بالمنطقة، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان؛ حيث جاء ذلك خلال استقبال الأمير لمدير عام فرع هيئة حقوق الإنسان زيدي الرويلي، يرافقه عدد من منسوبي الفرع.
واستمع الأمير، خلال اللقاء، لشرح مدير فرع الهيئة عن الملتقى، الذي يهدف إلى إبراز الجهود الرائدة للمملكة في هذا المجال، والرامية إلى تعزيز حماية الحقوق وصيانتها، وترسيخ قيم العدالة والإنسانية، مطّلعاً على البرنامج العلمي للملتقى، حيث سيتضمن الملتقى جلستين؛ الجلسة الافتتاحية، ويشارك فيها عدد من الجهات المختصة، والجلسة الثانية، يقدم فيها عدد من الخبراء والمختصين أوراق العمل.
وأكّد "فيصل بن نواف"، أن المملكة منذ تأسيسها تولي حقوق الإنسان أهمية خاصة، سيرًا على منهج الدين الإسلامي، الذي حفظ كرامة الإنسان وحقوقه، مشيرًا إلى أن القيادة الرشيدة -أيدها الله- تحرص كل الحرص على أن يحظى كل مَن يعيش على أرض المملكة بكامل الحقوق وفي شتى المجالات، وعززت ذلك بالتشريعات، على مستوى القضاء، والعدالة الجنائية، والصحة، والتعليم، والعمل، والثقافة، وحقوق المرأة والطفل، وغيرها من الأنظمة ذات العلاقة المباشرة بضمان تمتع الجميع بحقوقه، مشيدًا بالملتقى، وأهميته للتعريف بالجهود المبذولة، وتقديم كل ما يخدم المواطن والمقيم.