خبير إعلام رقمي: ولي العهد هو روح التحول والتقدم

أكد الخبير وأستاذ الإعلام الرقمي الدكتور فهيد بن سالم العجمي، في مقال له، أنه منذ تولي سمو الأمير محمد بن سلمان ولاية العهد في المملكة العربية السعودية، شهدت المملكة تحولات هائلة على جميع الأصعدة، ويعتبر سموه شابًا طموحًا، حيث أظهرت قيادته إصرارًا على تحقيق التقدم وتعزيز الريادة في العديد من المجالات.