تعزيزاً لمبادرة "إنسانيون".. توفير مصاحف برايل إلكترونية للمكفوفين من ضيوف الرحمن

تأتي هذه الأنسنة للخِدمات الدينية بالرئاسة والجهود بكتاب الله -عزّ وجلّ- وبفئة ذوي الهمم من ضيوف الرحمن؛ تحقيقاً لتطلعات خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- في الاهتمام بكتاب الله تعالى، وبخدمة الحرمين الشريفين وضيوف الرحمن، وأنسنة الخِدمات الدينية المقدمة لهم، وإثراءً لمعارفهم، وإنجاحاً لرحلة حجهم، وإرواءً لوجدانهم؛ ليظفروا بحج مبرور، وسعي مشكور، وذنب مغفور.