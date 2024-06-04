تعزيزاً لمبادرة "إنسانيون".. توفير مصاحف برايل إلكترونية للمكفوفين من ضيوف الرحمن

حرصت رئاسة الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي؛ على تعزيز مبادرة "إنسانيون"، بتوفير مصاحف برايل إلكترونية للمكفوفين من حجاج بيت الله الحرام في موسم حج ١٤٤٥هـ، حيث وفّرت بين أروقة وجنبات الحرمين الشريفين مزيداً من نسخ مصاحف برايل؛ ليتمكّن ذوو الهمم من قراءة القرآن الكريم وتدبر آياته.
وتمتاز مصاحف برايل الإلكترونية بتحويل الأحرف الثابتة إلى متحركة تتشكل إلكترونياً حسب آيات القرآن، وتصميم يساعد الكفيف على الوصول إلى الصفحات والسور والأجزاء بيسرٍ ومرونة.
وكثّفت رئاسة الشؤون الدينية خلال موسم الحج ضمن مبادرة "إنسانيون"؛ الاهتمام بهذه الفئة الغالية من الحجاج، وعونهم على قراءة القرآن وتفسيره من المصحف الإلكتروني الذي سيغنيهم عن الصعوبات التي يواجهونها في قراءة القرآن من مصاحف برايل الورقية، والتي تصل إلى ستة مجلدات كبيرة.
وتمّ وضع مصاحف برايل للمكفوفين في الأماكن المخصصة لها، إضافة إلى تخصيص مواقع ودواليب لمصحف الحرمين الإلكتروني ومصاحف تراجم معاني كلمات القرآن بعدة لغات؛ أهمها: "الإنجليزية" و"الأوردية" و"الإندونيسية"؛ داخل المصليات المخصّصة لكبار السن والأشخاص ذوي الهمم بالمسجد الحرام والمسجد النبوي.
تأتي هذه الأنسنة للخِدمات الدينية بالرئاسة والجهود بكتاب الله -عزّ وجلّ- وبفئة ذوي الهمم من ضيوف الرحمن؛ تحقيقاً لتطلعات خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- في الاهتمام بكتاب الله تعالى، وبخدمة الحرمين الشريفين وضيوف الرحمن، وأنسنة الخِدمات الدينية المقدمة لهم، وإثراءً لمعارفهم، وإنجاحاً لرحلة حجهم، وإرواءً لوجدانهم؛ ليظفروا بحج مبرور، وسعي مشكور، وذنب مغفور.